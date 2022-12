La commune de Herve sera plus impliquée dans le développement de Liege Airport

Liege Airport n’est pas ce que l’on peut appeler un dossier simple à gérer. Plus que jamais, il est au centre de toutes les attentions en région liégeoise, au moment où ont plu les recours contre son nouveau permis d’exploitation pour les 20 prochaines années.

Dans l’optique de favoriser le dialogue et faciliter la transmission d’informations, un comité d’accompagnement avait ainsi été mis en place en 2019. Ce dernier se réunit tous les trimestres et rassemble autour de la table des représentants de Liege Airport, de la SOWAER, du ministre de tutelle ainsi que de 18 communes liégeoises. L’objectif avoué : évoquer les principales thématiques liées au développement aéroportuaire de Liège et permettre ainsi aux mandataires communaux de répondre au mieux aux sollicitations de leurs citoyens.