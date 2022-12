Plus de 4 millions prévus pour rénover toute l’école Maurice Heuse à Verviers

Pourquoi tant d’argent ? « Le problème de l’école Maurice Heuse, c’est qu’elle a deux implantations », relève Maxime Degey, l’échevin des Travaux. « Il y en a une rue de Séroule et une autre en face de l’ancienne prison. L’idée est donc de les rassembler. » Le rassemblement se ferait dans l’ancienne école d’ingénieurs, rue de Séroule. « Ce sont des immenses bâtiments donc il y aurait énormément de place. » Le deuxième élément que la ville aimerait, c’est bien entendu d’améliorer les performances énergétiques. « C’est une école vieillissante. On doit la faire évoluer », sourit Maxime Degey.

Lire aussi Panne de chauffage: pas de cours à l’école Maurice Heuse, rue de Séroule

En ce moment, on est à un stade très éloigné du rassemblement des écoles. On n’en est encore qu’à la sélection d’un auteur de projet. « Il doit encore faire son projet etc. Et puis seulement on fera des travaux. À mon avis, on ne les verra pas sur cette mandature. »