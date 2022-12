À l’avenir il sera plus facile de rouler à vélo à Verviers: «On va faire des aménagements importants»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La mobilité douce, on en parle de plus en plus et c’est probablement un des enjeux de demain et d’aujourd’hui. Le constat est simple, en région verviétoise, il y a tout de même peu de possibilités de rouler de manière sécurisante à vélo d’un point A à un point B. Cela étant Verviers a reçu deux millions de subsides pour changer ça. Le plan de bataille est prêt et de gros changements vont se produire.