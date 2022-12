Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au début de l’année 2023, le «Sommelier Of The Year» par Home and Table by Meyhui sera élu. Parmis les nominés, un Preslois et un Carolo. François Vandecasteele et Philippe Genion ont tous les deux la passion du vin en commun, malgré des parcours différents.