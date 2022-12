Voici le récap’ de la première partie de saison de Gazette Foot, notre émission qui fait la part belle au foot carolo

Faut-il refaire une préparation physique après Noël ? Notre tacticien vous répond... Voici en ACCES LECTURE GRATUIT la rubrique hebdomadaire du Carolo Pierre Salme, diplômé UEFA A et entraîneur-adjoint à Namur en D2.

Julien Trips

Par la rédaction

La bonne gestion de la trêve hivernale qui arrive, soit une étape capitale dans la programmation de la deuxième partie de saison, est une des préoccupations de tout entraîneur.

En effet, après quinze jours d’inactivité, la baisse des différents indices physiologiques se situe entre 5 et 15 % de l’état initial. La période de Noël reste délicate au regard des conditions climatiques ainsi que de la fatigue accumulée lors des quatre à cinq premiers mois de compétition, les organismes étant naturellement fragilisés.

Un petit programme d’entretien à effectuer pendant les quinze à vingt jours de trêve n’est donc pas superflu et permettra, à raison de deux à trois séances hebdomadaires, de limiter les prises de poids.

Lors de la reprise des entraînements, la programmation d’un test d’évaluation est intéressante pour faire un point précis sur l’état du noyau et ainsi servir de séance d’aérobie. Il ne faut pas hésiter à surprendre les joueurs (via une sortie en… VTT par exemple) afin de travailler l’endurance musculaire de manière ludique en cette période un peu morose pour eux…

Après un cycle d’aérobie (courses continues, VTT, jeux de course et autres…), il convient d’introduire les exercices intermittents et ceux de force-vitesse.

Une cure de compléments alimentaires (gelées royales, probiotiques, vitamines C, …) permet parallèlement de redonner un bon coup de fouet au niveau énergétique.

En tout cas, à vous toutes et tous qui me faites l’honneur de me lire ici depuis quelques mois, je souhaite d’ores et déjà que votre amour pour le ballon rond brille, pétille et explose de joie en 2023 !

Ceci étant ma dernière rubrique de cette année, Joyeux Noël et bonne année à toutes et tous et, surtout, une excellente santé…