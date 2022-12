Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En analysant les chiffres de Statbel publiés il y a peu, on peut découvrir que le prix médian d’une maison deux, trois ou quatre façades augmente de 6 % en province de Hainaut. Une hausse qui, pour les maisons mitoyennes, est identique à l’échelle nationale mais qui est supérieure de 1,5 % pour les villas.

Néanmoins, le Hainaut se distingue également par la baisse du prix des appartements de l’ordre de 3,4 % tandis que ceux-ci coûtent 2,9 % de plus au niveau de la région Wallonne et jusqu’à 6 % de plus au niveau belge.

Mais si ces chiffres semblent indiquer une hausse des prix du marché, ce sont en réalité des résultats à nuancer.