Six bornes de rechargement pour voitures électriques dans l’entité d’Ham-sur-Heure/Nalinnes en 2023

Les lieux où seront placées les bornes de rechargement de voitures électriques dans la Commune d’Ham-sur-Heure/Nalinnes ont été décidés ce 19 décembre lors du Conseil Communal. En tous, six bornes seront installées courant 2023 dans les villages de l’entité.

« Nous avions l’intention d’en mettre une par village », explique Pierre Minet, l’échevin de la Mobilité. « Mais chaque borne doit être placée à maximum 25 mètres d’une cabine électrique. Nous avons donc essayé d’identifer des endroits clés, le centre des villages, des places », continue-t-il. « Il y a de plus en plus de demande et c’est amené à se développer et nous suivons le mouvement. » Il est important de rappeler que l’installation de ces bornes ne coûtera rien à la Commune.