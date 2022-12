Hockey en salle (N1 Dames) | Le revêtement a eu raison des Louves au Racing: «De l’eau coulait sur le terrain»

Pingouin 0

La Louvière 1

Par quart-temps : 0-1/match arrêté. La Louvière alignait : Hermans, Dupont, Vanhelleputte, C. Bury, A. Bury, Leloup, Vanderoost, L. Verstraete, A. Verstraete.

Pour cette troisième journée, La Louvière s’apprêtait à un défi de taille puisqu’elle affrontait le Pingouin qui totalisait le maximum de points avant la rencontre. De plus, il fallait composer sans Coralie Nalinne, la meilleure buteuse de l’équipe, qui était absente.

Bien dans leur match, les filles de Gauthier Hainaut créaient la sensation en menant au score dans le premier quart-temps. Mais la rencontre n’a pas été plus loin puisque l’arbitre a décidé d’arrêter le match. « Le match se déroulait au Racing. Au fil des minutes, on s’apercevait qu’il y avait de la condensation sous le chapiteau et que de l’eau coulait sur le terrain. Le revêtement devenait trop glissant pour les joueuses et la rencontre a été arrêtée. »

Le match reprendra à 0-1

La rencontre face à Louvain qui devait avoir lieu juste après celle face au Pingouin a été annulée pour les mêmes raisons et l’on ne connaît pas encore la date de la reprogrammation de ces matches. « La seule certitude est que nous reprendrons au moment de l’arrêt du match, donc à 0-1 en notre faveur et nous ne devrons jouer que les trois derniers quart-temps. »

La formation louviéroise est désormais au repos puisque c’est la trêve qui est au programme. « Nous comptons reprendre les entraînements le 5 janvier puisque les prochains matches (NDLR : contre le Rapid et le Racing qui se dérouleront à Saint-Nicolas) sont prévus le 14 janvier. Mais si les matches remis de ce week-end sont reportés au 7 janvier, nous adapterons évidemment notre programme. À l’heure actuelle, rien n’est décidé. »

Les Louves étant en route depuis le mois d’août, cette trêve fera le plus grand bien aux joueuses louviéroises.