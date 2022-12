Ligue 1: Cristiano Ronaldo a bien discuté avec un grand club français d’un éventuel transfert

Toujours sans club après avoir cassé son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait pu rejoindre la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille, l’été dernier.

Dans une interview accordée à NW Sport TV, Basile Boli, ancienne légende du club phocéen a révélé que Marseille était en discussion avec Cristiano Ronaldo afin de la faire venir. Boli explique ainsi : « Il aurait dû venir à Marseille, il aurait apporté quelque chose au championnat de France » » Il était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir à Marseille. Il aurait apporté quelque chose au championnat de France. »

Il ajoute ensuite : « C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé. Dans un championnat de France, je pense qu’il a encore de quoi donner des frissons aux équipes. Et puis, c’est Cristiano Ronaldo, c’est une signature. »

De son côté, le président de Marseille, Pablo Longoria avait démenti à plusieurs reprises la possible arrivée de la star Portugaise. Cristiano Ronaldo est toujours sans club et s’est entraîné ces derniers jours avec le Real Madrid dans le but de se maintenir en forme.

