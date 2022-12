Calendrier de l'Avent - mardi 20 décembre - LEGO

Nouveaux sets LEGO :

Offrez un moment de passion, de créativité et de sérénité comme cadeau de Noël.



À l’approche de la fin d’année, le stress des cadeaux revient. Pour éviter d’offrir un énième flacon de parfum, gel douche ou pyjama, que diriez-vous de glisser un set LEGO sous le sapin de Noël ? Pour apporter de la sérénité, tant dans les esprits que dans la maison, rien de tel que d’assembler et de combiner des sets LEGO.



Nous vous offrons un set d’une valeur de 400 euros comprenant 3 boîtes ! 3 personnes seront tirées au sort et se partageront le lot.



LEGO® Arène de Cascade avec double Looping

LEGO® La Cabane de l’Amitié dans l’Arbre

LEGO® La Nuit étoilée

Pour tenter votre chance et recevoir une de ces boites, envoyez le code LEGO suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale).

Fin du concours ce mardi 20 décembre à 23h59. 2 euros par participation.