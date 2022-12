Antoinnette a assisté impuissante à la mort de son fils de 3 ans: «Elle lui a tenu la main, elle voulait lui donner la force de se battre mais à la fin, il est mort…»

« Nous voulions traverser en passant derrière le bus. Notre visibilité était limitée. Antoinnette et son petit garçon ont été surpris à peine quelques instants plus tard par une voiture venant en sens inverse. Heureusement, j’ai pu tirer sa fille aînée de sept ans vers moi », confie-t-il à nos confrères du Nieuwsblad. Pour la maman et son fils, le choc est brutal. « Ils ont été catapultés dans les airs avant de retomber violemment au sol (…) Elle a encore voulu protéger son enfant en essayant de le tirer vers elle mais… »

Ce sont des cris d’horreur qui ont ensuite brisé la quiétude de ce dimanche soir. « La sœur a immédiatement commencé à pleurer et à crier que son petit frère était mort », se souvient difficilement le voisin. Une autre dame, arrivée sur les lieux peu après le drame, a recouvert le corps de la petite victime d’un drap et tenté de consoler la maman. « Je n’ai pas réussi… Elle était complètement dépassée », explique-t-elle avant de parler du chauffeur incriminé. « Je me suis aussi occupé de lui. Il était assis, regardant fixement devant. Il était en état de choc. »

Pour rappel, l’accident s’est produit dimanche vers 18h00 sur une route provinciale à Zottegem. La maman et son fils qui traversaient la route ont été percutés. L’enfant de trois ans a été réanimé sur place et transporté dans un état critique à l’UZ Gent, où il a succombé à ses blessures. La mère, âgée de 38 ans et grièvement blessée, a été emmenée dans le même hôpital.

Le parquet avait chargé un expert en circulation automobile de déterminer les causes exactes de l’accident. Ni la vitesse ni le verglas n’ont été mis en cause par l’expertise. Le conducteur ne roulait pas non plus sous l’influence de substances illicites.