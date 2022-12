Un ancien joueur du FC Barcelone tacle Kylian Mbappé après la défaite de la France: «Apprends de ceux qui ont inventé le football»

Les propos de Kylian Mbappé sur le niveau des équipes sud-américaines ont refait surface durant la Coupe du monde. Et de nombreux joueurs n’ont pas hésité à monter au créneau. Avant la finale opposant l’Argentine à la France, c’est le gardien de l’Albiceleste qui avait taclé Kylian Mbappé. C’est autour d’Arturo Vidal de tacler le joueur du Paris Saint-Germain.

L’ancien joueur du FC Barcelone et du Bayern Munich à répond à Kylian Mbappé en story Instagram : « Apprends de ceux qui ont inventé le football, l’Amérique du Sud. »

En mai dernier, Kylian Mbappé avait mis en doute le niveau du football sud-américain. « L’avantage qu’on a nous, les Européens, c’est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps. (…) Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné ».