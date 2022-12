«Switches down, Brussels up»: une campagne et des mesures pour réduire la consommation d’énergie à Bruxelles

Les partenaires sociaux réunis au sein de Brupartners diffuseront cette campagne vers les entreprises et les représentants de travailleuses et travailleurs en leur sein pour maximiser son impact. Cette campagne veut aussi encourager au dialogue social sur les consommations d’énergie au sein des entreprises.

S’inscrivant dans les efforts de réduction de consommation décidés à l’échelle européenne, les partenaires sociaux bruxellois et le gouvernement bruxellois ont donc décidé d’inciter les entreprises et leurs travailleurs à agir pour économiser l’énergie. Ensemble, ils lancent ainsi la campagne d’engagement « Switches down, Brussels up ». Cette campagne, conçue par Bruxelles Environnement en partenariat avec Brupartners, met en valeur les entreprises dynamiques et leurs travailleurs, qui adoptent des gestes concrets pour réduire leur consommation énergétique.

Cette campagne rappelle aussi aux entreprises les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour leur permettre de mener à bien des investissements économiseurs d’énergie. Par exemple, le Pack Energie offre aux acteurs non-marchands et aux PME un accompagnement professionnel gratuit pour déterminer les mesures à prendre. Le prêt Energy&Reno géré par finance.brussels offre un taux préférentiel de 2 % sans garantie couvrant jusqu’à 100 % du besoin financier pour les financer, avec une période de franchise (où seuls les intérêts sont remboursés) de 24 mois. Et dans le cadre de la Renolution , des primes sont également mises à disposition des entreprises et des organisations non-marchandes. Le gouvernement bruxellois a d’ailleurs augmenté le budget prévu pour ces primes en 2023. Les institutions publiques disposent quant à elles d’un programme spécifique, Renoclick , pour rendre leurs bâtiments neutres en carbone d’ici 2040. Le gouvernement y a dédié un budget de plus de 20 millions d’euros en 2023.

« Je me réjouis du travail mené avec Brupartners et de voir les interlocuteurs sociaux avancer à nos côtés pour que Bruxelles devienne moins gourmande en énergie. Face à la crise, ce sont en effet les solutions collectives et solidaires qui nous permettront de réduire la pression sur les factures de tous. Avec cette campagne, nous soutenons les entreprises qui se mobilisent et agissent concrètement, avec leurs travailleurs et travailleuses, contre le gaspillage énergétique. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons faire la différence, économiser notre énergie et réduire la consommation bruxelloise, ce qui bénéficiera à tous », déclare Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement et de l’Énergie.

Quatre mesures

En parallèle, le gouvernement bruxellois a arrêté, après consultation de Brupartners et du Conseil de l’Environnement, quatre mesures fortes pour lutter contre le gaspillage énergétique. Ces mesures entreront en vigueur en janvier 2023.

Les enseignes lumineuses et l’éclairage intérieur devront s’arrêter de 23 à 6h, sauf pour les établissements comme les commerces de nuit ou les pharmacies de garde qui sont ouverts au-delà de 23h. L’éclairage intérieur des commerces et des bureaux doit également être éteint de 23 à 6h sauf bien sûr si des travailleurs y exercent encore leur activité. Les Bourgmestres disposent de la possibilité d’accorder des dérogations si la sécurité le justifie.

Les chaufferettes (électriques ou au gaz) extérieures seront interdites dans l’espace public. Ces chaufferettes pouvant facilement être remplacées par des plaids, comme par exemple sur les terrasses des restaurants et cafés, elles ne seront plus autorisées. Là où les chaufferettes sont nécessaires au bien-être des travailleurs, elles restent évidemment autorisées. Leur utilisation est aussi permise dans les terrasses fermées ou les lieux fermés accueillant des événements temporaires dûment autorisés comme des activités foraines, des manifestations culturelles ou sportives, etc.

Les bâtiments chauffés ou climatisés, sauf si leur ouverture est nécessaire pour des raisons de sécurité (par exemple, normes incendie), devront fermer leurs portes.