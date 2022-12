Procès des attentats à Bruxelles: la présidente change le planning des audiences et commencera par entendre les enquêteurs

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles a décidé, mardi matin, de modifier le planning des audiences et de commencer, mercredi, non pas par l’interrogatoire des accusés comme prévu mais pas l’audition des juges d’instruction, du chef d’enquête et des enquêteurs.

La présidente, Laurence Massart, a expliqué avoir pris cette décision compte tenu du fait que plusieurs accusés ont déclaré, lundi, qu’ils attendraient la décision du juge des référés, au sujet de leurs conditions de transfert, avant de répondre éventuellement aux questions qui leur seront posées.