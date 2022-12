«Il était une fois Champs-Élysées, de 1982 à 1985»: lorsque Drucker régnait en maître le samedi soir

Ceux qui n’ont pas connu cette époque ont bien du mal à s’imaginer à quel point « Champs-Élysées » était un rendez-vous incontournable, un passage obligé même pour les artistes. Il est vrai qu’en ce début des années 80, la France n’a que trois chaînes de télé. Et c’est sur Antenne2 que Michel Drucker atterrit. Très vite, le programme caracole en tête des audiences, malgré la concurrence de « Dallas » sur TF1. Johnny Hallyday, Dalida, Daniel Balavoine, France Gall, Eddy Mitchell ou Gilbert Bécaud sont des habitués de l’émission. C’est là aussi que des futurs grands de la chanson ont fait leurs débuts, de Céline Dion à Patrick Bruel, en passant par Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman ou Jeanne Mas. Une apparition dans « Champs-Élysées » suffisait à faire le succès d’un disque et booster ses ventes dès le lundi matin.

On vous parle d’un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, l’époque où Michel Drucker régnait en maître sur la case du samedi soir (eh oui, il n’a pas toujours été collé dans le fauteuil rouge de « Vivement dimanche »), en recevant dans « Champs-Élysées » les plus grandes stars du showbiz, que ce soit des chanteurs, des humoristes ou des comédiens. Pour fêter les quatre décennies du programme, France 3 a sorti des archives les images les plus marquantes de l’émission aux 10millions de téléspectateurs, qui a reçu plus de 3000 invités en 300 numéros.

Lire aussi «Je me sens de plus en plus seul»: Michel Drucker évoque la perte de ceux qui sont passés dans ses émissions

Quelques scandales

Conçu à partir de 600 heures d’archives dont certaines sont exclusives, le documentaire raconte les dessous des moments inoubliables de l’émission mais aussi ses scandales. On pense au fameux « I want to fuck you » de Gainsbourg à Whitney Houston, qui reste dans toutes les mémoires et fait encore aujourd’hui le bonheur des bêtisiers, avec Drucker qui se confond en excuses auprès de la chanteuse. Ou à cette parodie de la chanson « L’important c’est la rose », de Bécaud, par Thierry Le Luron, transformée en « L’emmerdant c’est la rose » (la rose étant le symbole des socialistes), alors que Mitterrand est arrivé peu avant au pouvoir. Ce jour-là, l’animateur, qui n’avait pas été mis au courant du texte avant l’émission (qui était en direct), a bien cru qu’il ne serait plus à l’antenne la semaine suivante.