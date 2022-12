«Le grand restaurant»: le premier scénario de Louis de Funès

Il crée un personnage taillé sur mesure avec M. Septime, ce patron de restaurant odieux avec le petit personnel mais qui rampe devant ses clients réputés, et dont la vie bascule lorsqu’un chef d’État d’Amérique du Sud est enlevé dans son établissement. Parmi les moments-cultes, celui où il danse avec ses serveurs pour leur apprendre à faire un bon service. Et, bien sûr, celui où il se met à parler en allemand avec une ombre qui forme sur lui la moustache de Hitler.

Sorti en 1966, « Le grand restaurant » est l’un des films qui tenaient le plus à cœur à Louis de Funès. Il en avait eu l’idée en s’inspirant de ce qu’il avait pu observer à l’époque où il était pianiste dans les bars et les restaurants. C’est ainsi qu’il s’agit du premier film dont il signe le scénario.

Le film fut cependant éreinté par la critique de l’époque, qui a enchaîné les métaphores gastronomiques pour décrire sa consternation : « Un grand restaurant qui ne vaut pas plus qu’une étoile », « Carte des gags avariée », « La sauce ne prend pas », et on en passe. Près de soixante ans plus tard, le film est devenu un classique. Comme quoi…