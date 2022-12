En quelques heures, Corinne est devenue sans-abri: «J’espère ne pas me retrouver seule dans ma voiture le soir du réveillon de Noël... Il faut croire au miracle de Noël»

À travers le pare-brise embué de sa voiture, Corinne Maillard, 61ans, contemple avec un désarroi certain tout ce qu’elle a perdu en quelques minutes. Pendant neuf ans, été comme hiver, elle a vécu dans un mobile home stationné quelque part derrière les barrières noires du camping de Clairmarais. Mais le 16 décembre, comme le raconte la Voix du Nord, elles se sont brutalement refermées derrière elle. Expulsée des lieux, en raison de l’application soudaine du règlement par le directeur du site, à savoir la fermeture de l’établissement l’hiver, entre le 15 décembre et le 1er février, elle se retrouve à la rue.

«Je ne mérite pas ça»

«Du jour au lendemain, on nous annonce qu’on doit partir», regrette-t-elle. Elle a dû se résoudre à laisser derrière elle ses «quatre chats dans le camping. Ils dorment dehors sur la terrasse, et ils ne sont pas habitués à ça». Quant à ses quatre chiens, elle les a confiés à une amie. Cette dame, fière, n’a qu’un souhait, «ne pas me retrouver seule dans sa voiture le soir du réveillon de Noël et récupérer mes chats. Jusqu’à maintenant, ce sont mes animaux qui m’ont fait tenir». Celle qui a longtemps travaillé dans le camping comme agent d’entretien, jusqu’à l’an dernier, regarde sa vie lui échapper. Elle ne retient pas ses larmes devant le peu de perspectives qui s’offrent désormais à elle. La seule solution qui lui a été avancée: appeler le 115. «Je ne mérite pas ça. Je ne peux pas aller dans un endroit comme ça avec des gens que je ne connais pas. Sans mes chats.»