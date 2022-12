Aurélien Tchouaméni s’excuse après son tir au but raté contre l’Argentine: «Il faudra du temps pour digérer l’amertume»

Aurélien Tchouaméni a vécu une soirée contrastée contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Le joueur du Real Madrid a raté son penalty lors de la séance de tirs au but contre l’Argentine. Le milieu français s’est exprimé sur Twitter et s’est excusé.

Il écrit ainsi : « Il faudra du temps pour digérer l’amertume et la frustration. On aura tout essayé. J’ai pris mes responsabilités, ça n’a pas marché et j’en suis le premier désolé. Je suis persuadé que l’avenir de l’Equipe de France s’annonce radieux, surtout si on peut compter sur vous. »

Après la rencontre, le joueur a été victime de propos racistes suite à son penalty raté contre l’Argentine. L’Albiceleste a remporté la finale de la Coupe du monde après un match aux multiples retournements de situation.