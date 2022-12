Betrand Caroy se livre dans «Les orages de la vie» sur la mort de son frère: «Il a été percuté par un automobiliste ivre»

« Je côtoie Bertrand depuis mon plus jeune âge et ce n’est pas facile tous les jours », rigole son coéquipier. « Ah, vous ne vous imaginez pas ! Pour traverser la Grand-Place de Mons, il faut trois quarts d’heure. Il va serrer des mains, dire bonjour à un bon nombre de personnes qui veulent juste le saluer. Dernièrement, on a été au festival de Ronquières. Il a mis des lunettes de soleil et une casquette. Certains n’ont pas été dupes, hein ! Un attroupement s’est fait autour de lui », nous décrit-il. De fait, le véhicule de police est à peine arrêté depuis cinq minutes qu’un conducteur de car garé plus loin s’approche et demande timidement à faire un selfie : « C’est pour ma femme, elle ne va pas me croire que je vous ai vu. On vous regarde tout le temps sur RTL. » Avec un sourire, Bertrand Caroy se plie à la photo. Ce seul exemple suffit à prouver l’énorme capital sympathie du policier le plus célèbre de Belgique. « Ce qui est le plus fou est que les gens que j’ai contrôlée-s ou verbalisés, avant de reprendre la route, me demandent un selfie. »

Cinq minutes plus tard, la photo est partagée sur le groupe Facebook des fans de Bertrand Caroy, créée il y a quelques années par deux étudiants en droit. Ils ne sont pas originaires de la région du Centre, n’avaient jamais rencontré leur idole. Ils ont lancé cela parce qu’ils trouvent important que les conseils de sécurité routière de Bertrand Caroy bénéficient de la caisse de résonance des réseaux sociaux. De 800 abonnés au départ, la page est passée à plus de 50 000 personnes. Bertrand n’en revient toujours pas, surtout que les commentaires ne demandent aucune modération, ils ne sont que positifs, écrits dans le respect.

« Je suis surtout heureux de donner une image positive de la police proche du citoyen », commente modestement le premier inspecteur. Sa popularité, il la vit le plus naturellement du monde : « Franchement, je ne me l’explique pas, peut-être que c’est parce que je suis dans mon travail comme en privé. Je dis ce que je pense, je m’adapte à la personne qui est devant moi, je l’écoute et s’ensuit une discussion. A travers cet échange, j’essaie de faire passer un message. Le relationnel, c’est primordial pour moi. » Mais n’allez pas vous imaginer qu’avec la tchatche, vous allez pouvoir discuter un rabais sur une amende ! On ne fait pas plier Bertrand. La loi, c’est la loi. Son métier, il l’a dans les tripes. Plus qu’un job, une mission pour lui !

Une énorme plaie intérieure

Elle s’est imposée à lui en quelque sorte, alors qu’il était gamin, à la suite d’un drame. Il l’exposera pour la première fois devant les caméras des « Orages de la vie ». Il l’avoue, cela lui a fait du bien d’accepter de figurer dans l’émission. Pour lui : pour faire resurgir des émotions refoulées. Pour ses « fans », qui ainsi le comprendront mieux.

« Je sais ce que c’est que de voir des policiers frapper à une porte pour annoncer le décès d’un enfant. J’avais 7 ans et demi, et je revois encore le meilleur ami de mon frère toquer chez nous pour nous prévenir que mon frère avait eu un accident à vélo devant la maison. Il rentrait quand il a été percuté par un automobiliste ivre. Et en voulant prendre la fuite, le conducteur a traîné mon frère, il n’a pas pu s’en sortir vivant. La personne qui a tué mon frère était fonctionnaire de police. La vie a basculé à partir de là. Ce genre de drame qui a marqué ma vie et celle de toute ma famille, je veux l’éviter à d’autres. C’est la raison profonde de mon engagement, en plus d’avoir grandi dans une famille de policiers. Mon grand-père l’était, mon père était commissaire divisionnaire. Inconsciemment, ce traumatisme m’a poussé à exercer un métier dans la sécurité routière. Si sur cent personnes contrôlées, je peux sauver une vie, j’ai gagné. Aider les autres est, je crois, une thérapie pour moi », confie-t-il, encore troublé par l’émotion malgré les années.

D’autant qu’il a vécu dans sa chair les conséquences d’un tel choc émotionnel. Le couple de ses parents a éclaté après le décès. « Mon papa a plongé dans la dépression, ma mère a fait un déni, elle pensait que mon frère allait revenir. Mon père a ensuite remonté la pente, ma mère a fait une dépression. Ce deuil les a éloignés et ils ont divorcé sept ans après. Je comprends aujourd’hui que cela a instauré chez moi un sentiment très protecteur vis-à-vis de ma fille. La peur enfouie de la perdre me fait m’inquiéter pour elle. Un drame fait des éclats dans tous les sens », poursuit Bertrand Caroy.

D’autres cicatrices

A cette blessure originelle, d’autres se sont ajoutées. « Je suis rentré à la police à 22 ans. Mon collègue qui conduisait le véhicule a dérapé dans un virage, il a percuté un pont de fossé et a fait des tonneaux. Quand je me suis réveillé, j’ai vu mon collègue en train de mourir. Tant bien que mal, je me suis extrait par le pare-brise pour chercher du secours. Ce décès a aussi laissé des traces chez moi. Depuis lors, je ne suis plus jamais passager », raconte-t-il. Parmi les épisodes sombres, il cite aussi le décès de ses parents, à quelques mois d’intervalle, lorsqu’il avait 35 ans. Non-fumeurs, ils ont succombé d’un cancer du poumon. « Perdre ses parents, à n’importe quel âge, c’est perdre ses repères. Avec ma sœur, on s’est encore plus soudés », ponctue-t-il.

Puis, il y a les cicatrices physiques sur son visage. La chirurgie a fait des miracles, mais en 2015, un accident de moto en service aurait pu le laisser défiguré. « J’allais prêter main-forte sur un accident. Un véhicule m’a coupé la route, il a surgi devant moi comme un mur. J’ai été éjecté de ma moto. Le pare-brise est venu se loger sous le casque et m’a scalpé la moitié du front. A un centimètre près, je perdais l’œil », se remémore-t-il. Quinze jours après, il reprenait le boulot « pour être confronté au regard des gens et pour ne pas sombrer ». Et de confier pudiquement : « Derrière tout ça, je suis convaincu qu’il y a un ange gardien. Mon frère veille sur moi, il est toujours avec moi. Je le ressens. C’est mon étoile, ma lumière. »

Star des réseaux

A ce moment de notre conversation, la sonnerie de son téléphone retentit, sur la mélodie de « Papaoutai »… Le visage de Bertrand Caroy s’illumine, il prend l’appel de sa fille unique, Elsa, 23 ans, infirmière, dont il est super-proche. L’occasion de lui demander quel père il est : « Très, très protecteur, bienveillant, attentionné, qui pense beaucoup à moi et à mon bien-être, même s’il est fort occupé », répond-elle. Son papa, elle doit encore plus le partager depuis qu’il est médiatisé : « Je suis content pour lui. Je ne dirais pas que c’est dérangeant, mais bon, quand on va quelque part, il est toujours sollicité. Mais je comprends. C’est quelqu’un de naturel, il rigole, il est marrant, il sort des réparties dont on se demande d’où elles viennent. Il a toujours été comme ça. Je crois que c’est pour cela aussi qu’on l’aime. »

Et on l’apprécie au-delà de nos frontières. Les séquences, marquantes, cocasses du magazine « Enquêtes » sont partagées massivement sur les réseaux sociaux. « Sur TikTok, j’ai eu des commentaires de Français qui nous envient Bertrand », rebondit son ami et collègue. « Ils trouvent que même lors d’un constat de police, il reste juste et il respecte les gens, et donc ils trouvent normal d’être verbalisés. » Le succès de l’inspecteur réside là. Il incarne l’autorité avec pédagogie et bienveillance, avec un truc en plus : l’humour. Bertrand ne se laisse désarçonner par aucune situation. Sa philosophie est de voir le positif en chaque chose, et cela se ressent devant l’écran aussi. La violence engendre la violence, il en est convaincu, donc il ne laisse jamais ce cercle vicieux s’installer avec son interlocuteur. Alors, il explique, il calme la situation, s’évertue à faire passer les messages.