48 équipes et 104 matchs: le format de la prochaine Coupe du monde se dévoile et il ne va pas plaire à tout le monde

Deux jours après la fin de la Coupe du monde 2022, les yeux se tournent désormais sur la prochaine édition qui se déroulera aux États-Unis, Mexique et Canada, dans moins de quatre ans. Cette Coupe du monde se déroulera en juin et juillet 2026.

Ce mardi, la Gazzetta dello Sport a dévoilé quelques détails de cette Coupe du monde au format inédit. Alors que les précédentes éditions rassemblaient 32 équipes, la Coupe du monde 2026 rassemblera 48 équipes. Il y aura au total 12 groupes de 4 équipes et la phase à élimination directe devrait débuter avec des seizièmes de finale.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe mais également les 8 meilleurs troisièmes. Il y aura total 104 matchs durant cette prochaine Coupe du monde, soit 32 de plus que cette édition au Qatar.

16 villes accueilleront la Coupe du monde dont 12 rien qu’aux États-Unis. Sur les 48 équipes qualifiées, 16 seront européennes, 8 du continent africain et 8 équipes asiatiques. Mais également 6 d’Amérique du Nord, 6 d’Amérique du Sud, et une de l’Océanie. Enfin, deux tickets pour cette Coupe du monde seront distribués via les traditionnels barrages intercontinentaux.

Concernant les éliminatoires qui concernent la Belgique, les qualifications démarreront en mars 2025. Il y aura 12 groupes, et le premier de chaque groupe se qualifiera pour la Coupe du monde. 4 autres tickets seront distribués via des Play-off.