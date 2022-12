Guido s’est rendu en Turquie pour une opération mais rien ne s’est passé comme prévu: «Ils m’ont charcuté» (vidéo)

Très mauvaise surprise pour Guido, un Belge originaire de Dour, qui s’est rendu en Turquie pour réaliser une chirurgie d’implants capillaires en juin 2020. L’opération, qui coûte trois à quatre fois moins cher que chez nous, n’a pas fonctionné et s’est très mal passée : « Ils m’ont charcuté », raconte-t-il à nos confrères de RTL INFO. de videos L’intervention chirurgicale lui a coûté 1.400 euros avec hôtel et chauffeur mais s’est déroulée dans de mauvaises conditions et fut très douloureuse pour le Belge : « Pendant les 4 premières heures, ils ont retiré les bulbes des cheveux à l’arrière de ma tête. Le sang coulait partout, j’avais du sang sur le visage et personne ne me nettoyait […] Ils agrafaient, ils agrafaient… J’avais super mal. Ils refaisaient des piqûres et l’anesthésie faisait gonfler ma tête », détaille-t-il.

Guido se rend rapidement compte qu’il a été victime d’une arnaque : « Il y a un manque d’hygiène, je suis mal anesthésié… Il y a plein de choses qui n’allaient pas pendant l’opération », avoue-t-il à nos confrères.

En plus des implants qui n’ont pas fonctionné, un problème de santé est survenu quelques mois après son retour de Turquie. Guido souffre de la maladie de Ménière, un trouble caractérisé par des épisodes répétés de vertiges invalidants, des acouphènes et une perte d’audition. « Je suis allé chez le médecin, il me dit que c’est suite à un gros choc aux cervicales que j’ai attrapé ça. Moi, je peux vous dire que je suis sûr à 300 % que ça vient de là ».