Un nouveau scanner de dernière génération pour le service de radiothérapie d’EpiCURA Baudour: «Une avancée considérable dans la prise en charge de nos patients»

Bonne nouvelle pour les patients d’EpiCURA. « Désormais, les patients ne doivent plus se rendre au service d’imagerie médicale avant leur traitement et sont entièrement pris en charge au sein du service de radiothérapie. Par ailleurs, cet appareil propose des solutions innovantes telles que les lasers mobiles intégrés, la réalisation des images directement reconstruites en densité électronique, la réduction des artefacts liés à la présence de matériel métallique, ainsi que le contour automatisé par Intelligence Artificielle des organes à risque », annonce l’hôpital.

Le nouveau simulateur, entièrement dédié au service de radiothérapie offre une prise en charge rapide et adaptée aux soins palliatifs urgents. C’est notamment le cas pour la DIBH, la technique de l’inspiration profonde bloquée mise en pratique lors d’une radiothérapie mammaire au moyen de lunettes de visual coaching.

De plus, l’accès direct à cette machine dans le service de radiothérapie permet, lors de changement morphologique lié à une fonte tumorale par exemple, de scanner immédiatement le patient afin d’adapter directement le plan de traitement. « Ceci menant toujours à une haute précision du traitement tout en limitant au maximum sa toxicité et ce, dans les plus brefs délais », détaille EpiCURA.

Contre le cancer

Situé sur le site de Baudour, le service de radiothérapie d’EpiCURA propose « un traitement de haute qualité et une prise en charge complète par une équipe pluridisciplinaire proactive, composée de spécialistes de divers horizons et d’infirmiers dévoués. »

La radiothérapie utilise des rayons X très puissants pour freiner le développement d’une tumeur cancéreuse ou la détruire. Le traitement consiste à envoyer une dose suffisante de rayons X de façon précise pour combattre la tumeur sans endommager les organes voisins.

Ce nouvel appareil permettra de faciliter la prise en charge des patients. - D.R.

Ce procédé nécessite l’adaptation régulière des appareils et des techniques de traitement. C’est pourquoi EpiCURA s’est équipé de deux accélérateurs linéaires à la pointe de la technologie. Ces derniers traitent toutes les pathologies et permettent la prise en charge des traitements de haute précision tels que la radiochirurgie cérébrale, les stéréotaxies crâniennes et extra crâniennes.