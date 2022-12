«Buying Beverly Hills»: Farrah Brittany, princesse de l’immobilier de luxe à L.A., débarque sur Netflix Cousine de Paris Hilton, cette brune glamour est la star de « Buying Beverly Hills », télé-réalité de Netflix où on la voit vendre des maisons hors de prix ! Nous l’avons rencontrée dans l’une d’elles.

Par Jean-Philippe Darquenne

Tremblez, les Kardashian, voici venir Farrah Brittany et sa petite famille ! Le 4 novembre, Netflix a lancé les huit épisodes de la première saison de « Buying Beverly Hills », télé-réalité qui, comme bien d’autres dans le genre (voir encadré), fait rêver et saliver en montrant des maisons de rêve dans des décors qui le sont tout autant. Cela étant, le show est principalement axé sur la dynamique d’une famille, laquelle a fait fortune dans l’immobilier de très grand luxe à Los Angeles. Son patriarche, Mauricio Umansky, fait travailler dans son « agency » de jeunes loups aux dents longues et compte une alliée de choc en la personne de sa belle-fille Farrah Aldjufrie, qui prend le nom de Farrah Brittany au travail et sur ses réseaux sociaux. Superbe brune de 34 ans (elle les a fêtés ce 31 octobre), elle court sans arrêt – roule, plutôt, sous les palmiers – pour satisfaire les vendeurs et acheteurs potentiels de propriétés dont certaines valent des dizaines de millions de dollars. de videos Comme on le voit dans la série, elle est fiancée au sexy Alex, qui, lui, vend des voitures de collection, et elle a pour maman l’actrice Kyle Richards. Celle-ci a démarré sa carrière à 6 ans en jouant Alicia, la fille de Mr Edwards, dans « La petite maison dans la prairie », et a été Lindsey dans la saga « Halloween », qui vient de s’achever. Elle fait aussi partie des « Real Housewives de Beverly Hills » et est la demi-sœur de Kathy Hilton. Paris et Nicky sont donc les cousines de Farrah, qui a par ailleurs comme amies d’enfance les Kardashian, dont la mère, Kris, est copine avec la sienne. Mais « malgré tout ça », c’est une perle de simplicité. Elle nous a accordé une interview exclusive dans une superbe maison située sur les collines de West Hollywood, qui a appartenu à Teddi Mellencamp, fille du rocker John Mellencamp et l’une des « Real Housewives d’Orange County » (vous suivez toujours ?). Farrah espère lui trouver un acquéreur qui déboursera six millions d’euros !

Vous auriez pu être actrice comme votre maman et votre demi-sœur Portia (14 ans), mais l’immobilier a toujours été votre dada…

J’ai fait des auditions à 7 ou 8 ans, mais c’était juste pour le fun. A l’époque, je suivais déjà mon beau-père dans ses portes ouvertes… On vivait alors dans un appartement, mes amies avaient des maisons, et moi, j’en voulais une aussi et une belle ! (Rires.) Je ne savais pas que j’en vendrais plus tard. J’ai eu le coup de foudre dès mon premier stage pour Mauricio pendant mes vacances d’été (elle a étudié la psychologie). Ce métier a longtemps eu une image négative, mais depuis quelques années, ça a changé. Je fais ce job sans aucun complexe et je l’a-do-re.