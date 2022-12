«On ne va pas y passer la journée!»: tensions au procès des attentats de Bruxelles entre la présidente de la cour d’assises et les avocats de la partie civile

«Vous pouvez contester ma décision, mais on ne va pas y passer la journée», a-t-elle tranché, refusant de donner la parole à Me Guillaume Lys, l’un des conseils de l’association de victimes V-Europe.

de videos

«Tout le monde sera entendu. Les victimes ont toute leur place dans ce procès d’assises», a-t-elle voulu rassurer les avocats de la partie civile. «Tous les accusés nous disent qu’ils ont envie de s’expliquer et de parler au jury. Mon souhait est qu’ils s’expliquent effectivement et que les jurés les entendent. Vous pouvez contester ma décision, mais on ne va pas y passer la journée. C’est la présidente qui est en charge de l’horaire», a-t-elle fermement déclaré.