5N Plus confirme l’entente conclue avec le groupe Vital Materials pour le site de Tilly, à Villers-la-Ville

Les représentants du personnel l’avaient déjà annoncé et le groupe 5N Plus le confirme officiellement, ce mardi, via un communiqué de presse: un accord a été conclu par le groupe canadien pour la reprise de son site de Tilly (Brabant wallon). Le 18 mai 2022, 5N Plus avait en effet annoncé son intention d’abandonner la production de produits dérivés du plomb, et donc de fermer l’usine de Tilly qu’elle avait racheté une dizaine d’années plus tôt. Cette annonce avait déclenché une procédure de licenciement collectif, le site employant une septantaine de personnes. Cette procédure avait été suspendue durant l’été, alors que des discussions étaient en cours avec le groupe Vital Materials, qui était candidat à la reprise du site de Tilly.

«5N Plus Belgium SA est fière d’annoncer la clôture d’un accord visant la reprise de son site de Tilly par Vital Materials. 5N Plus Inc. prévoit de les appuyer financièrement afin de maintenir l’exploitation en conformité avec le permis d’environnement et les normes environnementales en vigueur relativement à la production de produits dérivés du plomb. Cette transaction assure la continuité des activités et signifie que le licenciement collectif annoncé par 5N Plus Belgium SA n’aura donc pas lieu», indique le groupe canadien.