Un acteur de la Casa de Papel en visite à Durbuy : «L’un des plus beaux endroits que j’ai vu de ma vie»

Durbuy, qui est surnommé « la plus petite ville du monde », est un endroit que l’acteur espagnol a particulièrement aimé visiter. En effet, Miguel Angel Silvestre a exprimé quelques mots à son égard : « C’est l’un des plus beaux endroits que j’ai vu de ma vie. Je vous recommande grandement de venir dans cet endroit féérique. Durbuy, connu pour être la plus petite ville du monde. »