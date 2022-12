Coupe du monde: les larmes touchantes du sélectionneur argentin après le titre mondial de l’Argentine (vidéo)

Lionel Scaloni est rentré dans l’histoire de la sélection argentine, ce dimanche. L’Albiceleste a remporté son troisième sacre mondial après la finale contre la France. Après le coup de sifflet final, l’entraîneur de 44 ans a versé de nombreuses larmes. Il est longtemps resté seul sur le banc de touche.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, on peut voir le sélectionneur d’abord impassible après le dernier tir au but marqué par l’Argentine. Félicité par son staff, Scaloni ne réalise pas encore et reste de marbre. Il se rend sur le banc de touche, seul, avant de fondre en larmes. Réalisant que l’Argentine a remporté la Coupe du monde.

Nommé en 2018 à la tête de l’Albiceleste, Louis Scaloni a remporté une Copa America en 2021 avant de remporter la Coupe du monde ce 18 décembre 2022.