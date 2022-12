«Ça a été chaotique»: Quentin Mosimann revient sur l’enregistrement de l’hymne de la «Star Academy», «Ne partez pas sans moi»

Pour ce grand retour de l’émission, les élèves avaient comme hymne « Ne partez pas sans moi » remixé par Mosimann. Un titre qui a rencontré un franc succès sur les plateformes de streaming, mais qui n’a pas été simple à enregistrer, comme l’a confié le gagnant de la saison 7 de la « Star Academy » à Konbini : « Entre nous, (c’était) pas fastoche, parce qu’à l’origine, il y a beaucoup de gens qui décident. On choisit ’Ne partez pas sans moi’, on fait des tests sur d’autres trucs, ça marche moins bien. Sauf que ’Ne partez pas sans moi’, c’est une chanson qui est ultra compliquée. En même temps le brief, il fallait que ce soit un mix de ’Champs-Élysées’ à l’époque, remixé un petit peu électro… »

Et de poursuivre : « Moi, j’avais genre tout ça, et il fallait faire le track. Et puis, il fallait après enregistrer les 13 élèves de la Star Ac. Ça a été un peu chaotique à faire. Je crois qu’il y a tellement une hype autour du retour de la Star Ac qu’en fait, le track il marche. Je trouve ça génial, on a quand même réussi à le dépoussiérer ! » On ne dira pas le contraire !