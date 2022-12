Vladimir Poutine est-il malade? Les images qui relancent les rumeurs sur son état de santé (vidéo)

Selon l’historien et grand reporter britannique Owen Matthews, spécialiste de la Russie, il est difficile de savoir avec certitude si Poutine est malade ou non mais prévient que ces tremblements pourraient indiquer qu’il est en mauvaise santé : « Des médecins qui ont vu des images de son bras disent que cela pourrait être quelque chose comme la maladie de Parkinson », explique-t-il au Daily Express.

« Mais encore une fois, nous ne savons pas, et bien sûr, il est possible qu’il soit gravement malade. Mais quand il est apparu ici, il a en fait annulé ces rumeurs et est apparu assez vigoureux et en forme », estime Owen Matthews.

Ce sommet entre les chefs d’Etat russe et bélarusse intervient à un moment où les autorités ukrainiennes disent redouter dans les premiers mois de 2023 l’éventualité d’une offensive russe sur Kiev qui serait déclenchée à partir du territoire bélarusse, répétant le scénario du début de l’invasion, le 24 février.

Ajoutant aux inquiétudes, l’armée russe a déclaré lundi qu’elle allait prendre part à des manœuvres « tactiques » au Bélarus, après l’annonce en octobre de la formation d’une force commune de plusieurs milliers d’hommes.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a toutefois démenti que M. Poutine soit allé au Bélarus pour convaincre Minsk de directement participer au conflit en Ukraine, qualifiant ces allégations de « stupides » et « sans fondement ».