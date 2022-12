Miki, le nouveau restaurant du Sablon qui se transforme en boîte de nuit

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Envie de bien manger et de se déhancher jusqu’au bout de la nuit sans changer de lieu ? C’est la formule que propose Miki. C’est dans le quartier du Sablon que ce nouveau restaurant a vu le jour en cette fin d’année 2022. Inspiré par de nombreuses adresses à travers le monde, Miki est une adresse rythmée, exclusive et incomparable, empreinte des ambiances des restaurants-clubs des plus grandes villes internationales comme Londres, Paris ou encore Dubaï. À Bruxelles, peu d’endroits proposent actuellement l’opportunité de venir manger et de faire la fête en un seul lieu.