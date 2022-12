« C’est beaucoup d’argent, mais on ne peut pas laisser passer le train », note l’échevin Philippe Robert. « Si on attend, nous n’aurons plus de subsides ». La Ville va ainsi injecter 2,4 millions pour la piscine de Kain, 2,2 millions pour le Hall des Sports, 1,4 million pour les Eaux Sauvages, 1 million pour le Pas du Roc et 1 million pour le stade Jules Hossey.