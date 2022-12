«La pire idée possible», «Je me sentais mal»: Bertrand Chameroy évoque avec regret son retour dans «Touche pas à mon poste» en 2018

Le jeune homme reviendra tout de même à cinq reprises dans l’émission diffusée sur C8, en 2018. Auprès du Parisien, Bertrand Chameroy a expliqué que ce retour était « la pire idée possible » : « La bande n’était plus la même, le public m’avait vu démissionner en direct… Ça n’avait pas de sens. »

Celui qu’on retrouve désormais tous les soirs dans « C à Vous » avec Anne-Elisabeth Lemoine explique qu’il ne se sentait pas à sa place dans « Touche pas à mon poste » : « Je n’y arrivais plus. Je me sentais mal en allant sur le plateau, je ne me reconnaissais plus. J’ai préféré m’arrêter là, sans avoir de plan B. Mais c’était la meilleure décision à prendre. Et un vrai soulagement. »