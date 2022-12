Un papa, sous influence de stupéfiants, menace sa femme et ses filles à Soumagne

Ce lundi matin, Hassan, 36 ans, rentre à son domicile rue Louis Pasteur à Soumagne vers 5h30, sous l’influence de stupéfiants. Il réveille sa compagne, Julie, 33 ans et leurs deux filles de cinq et six ans et se montre à nouveau menaçant. Une des deux filles appelle la police avec le gsm de sa maman. A l’arrivée des policiers, Hassan n’est toujours pas calmé. Il a un comportement instable et est agressif à l’égard de Julie, totalement apeurée et déjà menacée plusieurs fois par Hassan. Il menace également les policiers qui l’interpellent. Hassan est déjà bien connu de la justice liégeoise pour coups et blessures. Il a été déféré ce mardi matin au parquet de Liège.