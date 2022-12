Diane vit un véritable calvaire qui se produit chaque soir: «J'ai l'impression de devenir folle» (photo)

Tout a commencé au début du premier confinement, en avril 2020. À l’époque, Diane recevait cinq à six livraisons par jour. Depuis, le problème s’est aggravé : elle en reçoit désormais jusqu’à 30 par soirée.

Les plats à emporter que Diane reçoit chez elle sont tous commandés via la plateforme Just Eat avec des noms, des comptes et des numéros de téléphone différents. La ou les personnes qui se cache(nt) derrière cette supposée campagne de harcèlement choisi(ssent) également à chaque fois le paiement en espèce à la livraison.