«C’est vraiment compliqué», «Vous êtes ému, vous me rendez émue par la même occasion»: moment d’intense émotion sur le plateau du RTL Info (vidéo)

Moment d’émotion sur le plateau du « RTL Info Bienvenue » ce mardi midi. Alors que David Antoine était venu présenter son opération 10.000 étoiles à Alix Battard et aux téléspectateurs, l’animateur a eu les larmes aux yeux au moment d’expliquer ce qui l’avait motivé à se lancer dans cette initiative. C’était il y a quatre ans, lors de sa rencontre avec Xavier Ide de l’ASBL pêcheur de lune.

« On est allé dans une villa qui s’appelle la villa Indigo, avec des enfants qui sont en soins palliatifs », raconte David Antoine. « Je me suis rendu compte de la triste réalité. Que certains enfants qui étaient là allaient fêter Noël oui… mais pour la dernière fois », ajoute-t-il. « On ressort de là et on se dit qu’il faut faire quelque chose, d’une manière ou d’une autre. On ne voulait pas leur offrir un Noël extraordinaire mais un Noël normal. »