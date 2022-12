La commune d’Etterbeek fait un don pour les opérations Viva For Life et De Warmste Week

Comme chaque année, le collège des bourgmestre et échevins d’Etterbeek a donc décidé de faire un don de 2.000 euros à l’opération Viva For Life de la RTBF. Côté néerlandophone, la commune a choisi l’opération de solidarité « De Warmste Week », de la VRT et en particulier l’ASBL Nasci, un centre de service pour l’enfant qui œuvre pour leur assurer une éducation optimale et un départ équitable dans la vie.

« Nous sommes particulièrement sensibles au combat contre la pauvreté infantile. À l’échelle communale, nous agissons quotidiennement pour y remédier. Il est donc essentiel de montrer l’exemple en participant à ces opérations de solidarité de grande envergure », rappelle le bourgmestre Vincent De Wolf (MR), en charge de la Jeunesse et de la petite enfance