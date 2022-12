Une 5e édition réussie pour «Noël en Sambre», malgré des températures glaciales: «Des artisans se sont désistés et des concerts ont été annulés, mais le public était présent»

« Noël en Sambre » se donne aussi une version solidaire. « L’action sociale a bien fonctionné. On a reçu pas mal de dons, la soupe populaire a bien fonctionné. Et le jogging Viva for Life, qui passait par deux cafés thudiniens, a accueilli de nombreux sportifs. Globalement, on a eu un peu moins de visiteurs que les années précédentes, mais on a eu des températures exceptionnelles aussi. Le public était compréhensif et s’est réfugié dans les cafés », termine l’organisateur, qui réfléchit déjà à l’édition 2023.