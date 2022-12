Amazon trouve un accord pour clore deux enquêtes de Bruxelles sur des pratiques anticoncurrentielles

Cette dernière entamait du même coup une seconde enquête, cette fois sur un possible traitement préférentiel de certains vendeurs utilisant des services supplémentaires d’Amazon (livraison, par exemple), via les offres mises en valeur par la «boîte d’achat».

Amazon a proposé une série d’adaptations à la suite de ces enquêtes. L’entreprise promet entre autres de ne plus utiliser dans sa stratégie les données non publiques des vendeurs tiers, et de traiter de manière égale tous les vendeurs pour l’attribution de la «boîte d’achat», qui permet de toucher davantage de consommateurs. Après une période de consultation et des adaptations aux mesures correctrices, la Commission a donné son accord. Si Amazon s’en écarte dans les prochaines années, la Commission pourra imposer une lourde amende.