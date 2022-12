27 mois de prison ferme pour le propriétaire d’une salle de sport de Verviers qui faisait du trafic d’anabolisants

C’est suite à des infos parvenues anonymement à la police (dont on saura plus tard qu’elles émanent d’un policier lui-même membre dirigeant de la salle) que la police de la zone Vesdre débarque à la salle de sport XXL Fitness située rue Lucien Defays, en septembre 2019. Et là, ils vont de surprises en surprises, puisqu’ils découvrent notamment dans des faux plafonds, une série de produits de type anabolisants, très prisés dans le monde du culturisme, mais aussi des armes, moins courantes dans ce milieu. Et pour compléter le tout, à l’étage, un salon de prostitution avec trois prostituées présentes. Diverses perquisitions menées un peu partout permettent de démanteler un réseau de trafic de produits dopants.

18 prévenus, divers motifs d’inculpation

Après trois ans de procédure, ce sont 18 prévenus qui ont été amenés à répondre de divers motifs d’inculpation devant le tribunal correctionnel de Verviers. Avec en tête de gondole, le propriétaire de la salle, Alex Heck (54 ans), de Verviers. Qui admet avoir fourni des anabolisants à des amis en très petites quantités. « On a cru que j’étais Al Pacino, mais on en est loin » Il nie par contre avoir fait lui-même des injections comme on l’en accuse. Et les armes ? On a trouvé 5 pistolets et une riot gun en sa possession. « Je suis collectionneur, j’aime les armes comme d’autres les timbres. Mais elles n’ont jamais servi. »