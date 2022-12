Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la série « tout le monde peut se tromper », en voici une bien belle à mettre à l’actif de notre administration fiscale et/ou judiciaire, on ne sait trop. Franck, lui, s’en serait bien passé car, une facture pareille, par les temps qui courent, ce n’est facile pour personne.

« 3.991,83 € précisément ! Quand j’ai vu ça, je me suis demandé d’où ça pouvait venir et puis, j’ai vu que c’était suite à un jugement du tribunal de police de Dendermonde de 2017. Or, j’ai finalement été blanchi en appel dans ce dossier, car il y avait prescription des faits », témoigne-t-il.