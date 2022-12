Avec Option B, Bruxelles a le sens du jeu et le sourire contagieux: découvrez ses bons plans

Voilà un an que la campagne Option B soutient avec succès les commerces de la Ville de Bruxelles. Au fil des thématiques, le site optionb.brussels s’est enrichi de précieux conseils et de nouvelles adresses pour (re)découvrir Bruxelles. Le volet Smile & Play est le dernier de l’année : « Avec le concept d’OptionB, nous offrons au fil des différentes thématiques une belle visibilité aux commerces de la Ville de Bruxelles et contribuons à leur rayonnement international. Avec ce nouveau volet Smile & Play, nous inscrivons la Ville dans une perspective à la fois ludique et dynamique, comme incubatrice de lieux et d’événements insolites à (re)découvrir. Une belle façon de saluer la créativité et l’investissement de notre force entrepreneuriale bruxelloise », explique Fabian Maingain (PS), échevin des Affaires économiques.

Bruxelles comme terrain de jeu

À Bruxelles, le jeu est désormais partout. Il court littéralement les rues, à l’image de ces personnes que l’on croise, smartphone à la main, en quête de trésors réels ou virtuels. Mais la tendance ne date pas d’hier. « En tant que capitale de la bande dessinée, Bruxelles a toujours été au cœur de la pop culture. De ce fait, nous sommes aujourd’hui assez sensibles aux influences du manga, du jeu vidéo… », constate Philippe Op de Beeck, spécialiste de ces questions chez visit.brussels.