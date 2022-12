Tentative de meurtre à Liège: il se dispute avec sa tante de 61 ans et la frappe au visage avec un couteau!

Ce lundi soir vers 18h40, un grand-père domicilié rue des Bayards à Liège appelle la police car son petit-fils de 38 ans agresse tout le monde avec un couteau et s’est renfermé dans sa chambre où il a tout cassé après une dispute avec sa tante de 61 ans. Une tante française venue rendre visite à son papa qui a réussi à quitter l’appartement sans encombre. Le PAB s’est rendu sur place et c’est le petit-fils qui est venu ouvrir la porte de l’appartement. Les policiers l’ont directement fouillé et ont trouvé sur lui un couteau ensanglanté. Sa tante, le visage en sang, a été transportée à la Citadelle où elle a été opérée.

Le trentenaire a avoué aux policiers avoir consommé du crack et plusieurs bières et ne comprend pas ce qui lui a pris. Il a aussi avoué être mal dans sa peau depuis l’âge de cinq ans ! Il a été déféré ce mardi matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l’instruction pour tentative de meurtre.