Les établissements «Le Mont Blanc» (Bouillon) et le «T’char» (Bastogne) désormais membres du réseau «Table de terroir»

Un label qui met en avant des restaurateurs et restauratrices passionnés qui s’engagent, au quotidien, à mettre à l’honneur nos produits locaux et à soutenir nos producteurs.

En 2021, l’Apaq-w, sous l’impulsion du Ministre wallon de l’Agriculture, Willy Borsus, avait voulu redonner un nouvel élan à ce réseau avec, notamment, une nouvelle identité visuelle, de nouvelles exigences et des engagements plus stricts traduits dans la charte « Table de terroir ». Dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, l'ambition affichée était d'atteindre, en 2022, 50 établissements. Le réseau comptabilise désormais 55 établissements. Objectif donc largement atteint!

Le premier établissement est Le Mont Blanc à Bouillon et le T’char à Bastogne. Ces deux endroits rejoignent donc l’Hôtel des Postes à Houffalize, Le Saint-Gilles à Saint-Hubert, L’EpicuriAnne à Sibret, la Taverne de Rochehaut à Rochehaut, l’Enka Toqué à Marche-en-Famenne et Plumes et Terroir à Marcourt.