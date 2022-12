Zoothérapie au CHU de Charleroi : des chiens de la SPA au chevet des patients des soins palliatifs

Chantal Tourneur et Didier Meylemans, des bénévoles de la SPA se sont rendus au chevet des patients accompagnés de deux chiens issus de leur refuge. Le premier, un chihuahua de 6 ans prénommé Pauline, a d’ores et déjà été adopté par les précités. Le deuxième, un chiot d’un an sans race déterminée, est en passe de trouver un nouveau foyer. Les deux ont été sélectionnés pour leur calme et leur tempérament affectueux. Cinq patients, qui avaient préalablement donné leur accord, ont reçu la visite en chambre des deux chiens et des bénévoles, provoquant chez la majorité d’entre eux des réactions positives.

