Infrabel se dote d’un nouveau système pour détecter plus rapidement les intrusions sur les rails à Bruxelles

Tous les jours 1.200 trains empruntent la jonction Nord-Midi à Bruxelles. Depuis trois mois, des clôtures hautes de 2,5m élèvent un peu plus la hauteur des murs de protection de la gare de Bruxelles-Chapelle et huit colonnes noires gardent l’entrée Sud du tunnel. Infrabel a testé un nouveau dispositif français et utilisé à l’entrée du tunnel sous la Manche pour dissuader et empêcher les intrusions sur les voies. Clôtures et colonnes infrarouge. - Z.-Z. Z.

« On a de très bons résultats », se réjouit Gaëtan Van Overmeiren, spécialiste des opérations de sécurité pour Infrabel. « Le système est capable de distinguer un train d’un être humain. Il n’y a eu que 3-4 ‘fausses’ détections dont un train. »

de videos Interventions immédiates Le système est composé de deux colonnes de 4m de haut : l’une émettrice et l’autre détectrice. 12 faisceaux infrarouges et invisibles balisent le tunnel. En fonction des faisceaux coupés, le dispositif identifie s’il s’agit d’un train ou d’un être humain sur les voies. Les faisceaux sont installés suffisamment haut pour ne pas détecter des animaux comme un renard ou un chat. De plus, des six caméras (deux par tunnel) permettent de confirmer l’intrusion.

Détecteurs. - Z.-Z. Z. « Une fois que la détection est effective, une alarme est générée au niveau du Brussels Control Room, centre opérationnel de la SNCB qui peut déclencher la procédure intrusion avec intervention de Securail voire de la police des chemins de fer », explique Gaëtan Van Overmeiren. Deux clôtures intelligentes complètent le système. Équipées de capteurs de mouvement et de deux caméras à 360º, elles envoient aussi un signal d’alarme en cas d’intrusion. Avec ces dispositifs, Infrabel entend limiter la durée d’arrêt du trafic. Un conducteur lance une alerte quand il repère une intrusion engendrant l’arrêt du réseau sur plusieurs kilomètres à la ronde. « L’idée est d’accélérer la détection à l’aide des clôtures connectées et de localiser l’intrusion grâce aux colonnes infrarouge. On dépêchera au plus vite une équipe sur place », indique Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel. Infrabel a installé un nouveau système de détection d’intrusion sur les voies. - Z.-Z. Z. 18 intrusions ou tentatives L’endroit n’a pas été choisi par hasard. L’an dernier, 591 intrusions ont été recensées (614 en 2020) dont 18 intrusions ou tentatives d’intrusion du côté Sud de la Jonction Nord-Midi. de videos Ce qui n’est pas sans impact sur la ponctualité des trains. « Chaque intrusion génère des milliers de minutes de retard cumulées si on additionne tous les trains qui seront immobilisés par cette personne sur les voies c’est pourquoi Infrabel a décidé d’utiliser la manière forte », insiste Frédéric Sacré. « Ces comportements sont interdits et très dangereux. » Frédéric Sacré. - Z.-Z. Z.