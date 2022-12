L’opérateur culturel CAV&MA et le Namur Concert Hall dans le rouge: «On va devoir réduire de 50% nos productions, et de 60 à 80% le nombre de concerts»

En charge de la gestion du Namur Concert Hall, ses missions ont considérablement augmenté depuis l’ouverture il y a un peu plus d’un an de ce nouveau temple de 800 places dédié en priorité à la musique classique dans le centre de Namur.

À Namur, l’opérateur culturel CAV&MA, pour « Centre d’Art vocal et de musique ancienne », est en grande difficulté financière, comme l’évoquaient nos confrères de l’Avenir récemment.

L’activité artistique touchée

Auprès de la RTBF, le directeur du CAV&MA Jean-Marie Marchal ne va pas jusque-là dans ses craintes, mais confie que la situation est plus que préoccupante. Les dégâts vont plutôt se mesurer au niveau de l’activité artistique, pour l’année 2023 au moins. « D’après mes premières estimations, on va devoir réduire de 50 % nos productions, et réduire de 60 à 80 % le nombre de concerts que l’on propose au public, sans parler du soutien aux jeunes artistes », évoquait Jean-Marie Marchal auprès de nos confrères.

Ce n’est visiblement pas le subside de 411.000 euros octroyé par la ministre qui va permettre à l’institution de sortir la tête de l’eau. L’année 2023 s’annonce très délicate…