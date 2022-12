Aurélie, 33 ans, grièvement blessée après avoir été obligée de sauter par la fenêtre de son appartement: «Je n’arrive pas à croire que ma sœur ait dû faire ça pour survivre» (photo)

Aurélie Da Silva, 33 ans, s’est retrouvée à l’hôpital avec de graves blessures après avoir été obligée de sauter par la fenêtre de son appartement. Selon sa sœur, Elodie, un homme aurait tenté de l’étrangler avant de sortir un couteau : « Je n’arrive pas à croire que ma sœur ait dû sauter 8 mètres pour survivre », raconte-t-elle au Nieuwsblad. L’homme a été arrêté et puis libéré ce lundi.

Selon Elodie, l’homme aurait tenté de profiter de la vulnérabilité de sa sœur : « Nous l’avons prévenu de la laisser tranquille, mais récemment, il y a eu de nouveau des contacts. Il aurait changé et samedi soir dernier, il s’est soudainement présenté de nouveau à sa porte. Ils sont allés chercher des frites, et de retour dans l’appartement il est tombé de sa chaise à cause de son ivresse », raconte Elodie.