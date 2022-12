Un sextoy sous le sapin: les Belges en sont friands!

Bonne nouvelle : les trois quarts des Belges (73%) sont satisfaits de leur vie sexuelle ! Et comme les mentalités évoluent favorablement, 60 % des Belges sexuellement actifs trouvent parfaitement normal d’utiliser des sextoys. Par rapport à 2019, cette proportion est en progression de 6%. Plus de la moitié des Belges (52%) indique posséder au moins 1 sextoy. Parmi celles et ceux qui en font usage, quatre sur dix (43%) affirment parvenir plus aisément à l’orgasme avec l’aide d’un sextoy que sans.

Voilà ce que révèle une étude de Babylon Loveshop, la boutique érotique online et offline, réalisée à l’occasion de la Journée mondiale de l’Orgasme, ce 21 décembre. Quelque 10% des Belges sexuellement actifs affirment cependant ne jamais atteindre l’extase durant l’acte sexuel. Dans cette catégorie, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes. En outre, 39% des Belges sexuellement actifs reconnaissent avoir déjà simulé un orgasme. Cette proportion est même près de trois fois supérieure chez les femmes (56%, contre 22% chez les hommes).

« Nous constatons à travers notre étude que les femmes atteignent plus facilement l’orgasme grâce à une excitation externe du clitoris (59%). Chez les hommes, c’est l’acte de pénétrer qui arrive en tête (63%). Tout en rappelant que le plaisir sexuel ne peut se résumer uniquement à la jouissance, force est de constater qu’il arrive régulièrement que l’un des partenaires simule l’orgasme pour ne pas décevoir l’autre. En recourant aux sextoys, le couple parvient généralement à concilier les attentes respectives de chaque partenaire. Notamment grâce au fait que les sextoys permettent de mieux appréhender son corps, ses zones érogènes – et surtout grâce au fait que les sextoys sont étudiés pour être toujours plus efficaces ! Preuve en est, près de la moitié des Belges (45%) pensent que l’utilisation d’un sextoy permet de parvenir plus aisément à l’orgasme », explique Maxime Figula, responsable du marketing chez Babylon Loveshop.

Un jouet sous le sapin

Le top 3 des sextoys les plus populaires au lit ? Les vibromasseurs, les classiques godemichés et les stimulateurs clitoridiens, type « womanizer ». L’étude commanditée par Babylon Loveshop révèle que 40% des Belges sexuellement actifs utilisent un accessoire sexuel pendant l’amour.

En d’autres termes, la recherche d’un stimulus supplémentaire via des accessoires destinés à l’un des partenaires semble se généraliser dans les chambres à coucher des Belges. « Nous observons incontestablement un intérêt croissant pour ces accessoires à travers tous les pans de notre société », commente Maxime Figula. Près de 2 femmes sur 3 (63%, contre 26% des hommes) indiquent utiliser des sextoys pour leur propre plaisir. Par ailleurs, la réponse ‘Pour donner davantage de plaisir à ma/mon partenaire’ figure plus souvent dans le top 3 des hommes lorsqu’on les interroge sur les raisons d’utiliser un sextoy (26%, contre 7% des femmes). « C’est une excellence chose d’apprendre que tant les femmes que les hommes considèrent leur propre plaisir comme important, ainsi que celui de leur partenaire. Et si les sextoys peuvent y contribuer, cette Journée mondiale de l’Orgasme est l’occasion idéale de les tester et d’expérimenter », se réjouit pour sa partt Ina Van Ransbeeck, sexologue.

Noël approche et, avec lui, la période des cadeaux de fin d’année. Quelque 41% des Belges estiment qu’un sextoy est un cadeau sympa pour le partenaire (sexuel), et ils sont aussi 34% à avouer qu’ils aimeraient recevoir un tel cadeau. Le message ? N’hésitez pas à déposer un cadeau coquin sous le sapin !