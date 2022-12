La police boraine a mené une opération de contrôle dans les snacks: p.-v. et avertissements ont été rédigés...

Quatre policiers étaient engagés aux côtés des représentants de l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) et des « services sociaux ».

Quatre snacks ont été contrôlés dans les communes de la zone boraine. Au final, 3 p.-v. AFSCA et un avertissement ont été rédigés. Deux p.-v. pour infraction à la législation Dimona (déclaration immédiate et électronique d’entrée et de sortie d’un membre du personnel) ont aussi été rédigés. Un litige ONEM a également été mis à jour.