Nouvelle majorité à Dour: le MR éjecté à cause «de marques de déloyauté et de débats pollués par des problèmes personnels»

Ce mardi, c’est un duo étonnant qui a reçu les journalistes dans un petit café dourois. Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour, et Joris Durigneux, chef de file de l’opposition et figure anti-Carlo à Dour, sont officiellement alliés. Les deux hommes ont rencontré la presse pour présenter leur nouvelle majorité et expliquer comment ils en sont arrivés là…

Autre point de rupture que nous avions également mis en lumière : « L’affrontement entre les deux échevins par rapport à leur fonction de président de clubs de foot vis-à-vis d’un transfert et de subsides notamment. » Le bourgmestre dit avoir perdu confiance en les échevins libéraux « à cause de marques de déloyauté de leur part et d’une vraie pollution des débats par des problèmes personnels, ce qui a fini par faire éclater le groupe majoritaire. »

Une alliance étonnante

Après cette « rupture de confiance », le bourgmestre s’est adressé à l’opposition. Il s’en était déjà rapproché durant les derniers mois. « Après avoir obtenu la confiance de près de 40 % des électeurs dourois en 2018, il nous a semblé logique d’accepter la main tendue par Carlo Di Antonio… sans pour autant perdre notre identité », détaille le futur échevin socialiste et ancien chef de file de l’opposition, Joris Durigneux.

« Notre entrée au collège nous permettra de défendre la mise en place de la politique sociale qui nous caractérise et les projets qui nous tiennent à cœur. Notre volonté est de placer l’intérêt des Dourois avant les intérêts personnels ou des partis politiques », annonce-t-il. Le socialiste, qui a remporté un grand nombre de voix en 2018, n’hésite pas à ajouter qu’en 2024, le groupe Votre Dour se présentera seul.

Carlo Di Antonio (les Engagés) et Joris Durigneux (PS). - H.W.

Pas d’opposition… ou presque

Pour rappel, la majorité à Dour était, jusqu’ici, composée du groupe Dour Demain qui regroupe des membres du MR et des Engagés (ex-cdH). Sur les 14 sièges que détenait la majorité, 9 appartenaient aux Engagés et 5 aux MR. Dans l’opposition, qui détenait 11 sièges, on retrouvait le groupe Votre Dour composé de membres du PS.

Bouleversement à Dour! - H.W.

Concrètement, dès ce lundi soir après le conseil communal, la majorité sera composée des deux listes Dour Demain et Votre Dour. « À proprement parler, il n’y aura plus d’opposition puisque les deux seules listes se lient. Mais il y a de fortes chances pour que les libéraux deviennent un genre d’opposition en ne votant plus les points », explique Carlo Di Antonio. Sur les cinq membres libéraux, il est certain que les deux échevins écartés, Pierre Carton et Patrick Poli, feront partie de ce groupe de dissidents. Pour les trois autres, seul Alain Miraux a dit qu’il suivrait les échevins sortants MR. Pour Catia Pompilii et Roméo Delcroix, c’est encore l’incertitude.